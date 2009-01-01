21 декабря, 11:59

Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект, регламентирующий применение к заключенным физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия, который журналисты и правозащитники назвали «законом садистов». Трансляция заседания велась на сайте Госдумы.

Законопроект был внесен в Госдуму в мае 2015 года, в октябре того же года он прошел первое чтение. В первоначальной редакции документ предусматривал право для сотрудников ФСИН применять силу и спецсредства к заключенным в случае нарушения ими режима содержания.

Против такой нормы выступили правозащитники, и во втором чтении она была исключена из законопроекта.

Принятый законопроект устанавливает перечень случаев, когда к заключенным может применяться физическая сила, спецсредства и оружие. В частности, физическая сила, согласно документу, может применяться для пресечения неповиновения или противодействия законным требованиям сотрудника ФСИН.

Согласно законопроекту, спецсредства сотрудники уголовно-исполнительной системы могут применять для пресечения физического сопротивления, неповиновения, противодействия законным требованиям сотрудника ФСИН, если они связаны с угрозой применения опасного для жизни и здоровья насилия.

Законопроект запрещает применять спецсредства и оружие к беременным женщинам, инвалидам и несовершеннолетним.