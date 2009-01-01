21 декабря, 12:43

Власти Монголии впредь не допустят визита далай-ламы в страну из-за позиции Китая, заявил глава монгольского МИДа Цэндийн Мунх-Оргил. Об этом сообщает AP.

Как подчеркнул министр, тибетского духовного лидера не пустят в Монголию даже по приглашению религиозных деятелей.

Далай-лама, который выступает за независимость Тибета, в ноябре прибыл в Монголию с двухдневным визитом.

После этого Китай, считающий Тибет частью страны, установил дополнительные таможенные сборы для монгольских экспортеров, сообщало Reuters.

Как отмечает AP, экономика Монголии во многом зависит от КНР. Агентство добавляет, что из-за визита далай-ламы под угрозой оказались переговоры о кредите от Пекина в размере $4,2 млрд.