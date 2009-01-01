В 9 утра в дверях квартиры на 73-й улице Манхэттена, где я поселилась на время Нью-Йоркского марафона, появилась незнакомая молодая японка. Она должна помочь мне с переводом беседы с другим незнакомцем – шестидесятивосьмилетним японцем корейского происхождения. Он живет в двух часах езды от Токио (учитывая скорость местных поездов – в японской глубинке) и ждет моего звонка на противоположном конце света, чтобы обсудить что-то связанное с его дочерью. Меня и мою переводчицу он увидит первый раз в жизни, да и то по скайпу.

Японка и я нервничаем. Вообще-то я люблю брать интервью, это один из самых сложных и интересных журналистских жанров. Но одно дело – разговаривать с героем как с функцией – бизнесменом, руководителем, премьер-министром, и совсем другое – обсуждать его личную жизнь: иногда это не только чувствительно, но и опасно. В общем, до этого мне еще ни разу не приходилось обсуждать с отцом его отношения с дочерью. Но эксперимент в классе Transformative design Школы дизайн-мышления, d.school, Стэнфордского университета продолжался. Наше третье, последнее и самое важное задание – дизайн отношений (о двух первых экспериментах автора можно прочитать здесь и здесь. – Republic). Мы опять работаем в парах: я выступаю дизайнером для моей однокурсницы Юхи, а она – для меня.