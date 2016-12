21 декабря, 12:47

Секрет звучания знаменитых скрипок мастеров Антонио Страдивари и Андреа Гварнери состоит в особой минеральной пропитке, их возрасте и трансформации, вызванной их использованием, предположили ученые из Тайваня и Германии. Описание их исследования инструментов опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые изучили химический состав дерева двух скрипок и двух виолончелей работы Страдивари, а также скрипки работы Гварнери. В результате анализа исследователи нашли несколько важных отличий этих инструментов от современных. Прежде всего, в дереве были обнаружены следы пропитки, содержащей алюминий, кальций, медь, цинк и другие химические элементы. Последние поколения скрипичных мастеров не используют такие составы.

По словам одного из авторов работы, химика из Национального университета Тайваня, сейчас невозможно сказать, специально ли мастера XVII-XVIII веков использовали такую смесь химических элементов, чтобы добиться лучшего звучания, или это совпадение. Возможно, полагает ученый, пропитка применялась торговцами той эпохи, чтобы уберечь дерево от грибка и вредителей.

Также исследователи выяснили, что в клене, из которого изготовлены инструменты Страдивари и Гварнери, содержится меньше гемицеллюлозы – компонента, который впитывает влагу. Из-за этого в скрипках их работы на 25% меньше воды, чем в современных. Наконец, при нагревании стружки, взятой со скрипок, приборы показали пик в окислении – признак расслоения между волокнами дерева. По мнению ученых, расслоение могло произойти вследствие вибраций, вызванных столетиями игры на инструментах. У виолончелей «лишнего» окисления не зафиксировали.

Скрипки Страдивари и Гварнери известны своим чистым и глубоким звучанием. Исследователи давно пытаются раскрыть их секрет, чтобы добиться такого же качества звука у современных инструментов. Одно из исследований предполагает, что своими свойствами скрипки обязаны так называемому Малому ледниковому периоду – эпохе относительного похолодания климата, затронувшего Европу в 1645–1715 годах и повлиявшего на рост деревьев.

По мнению немецких и тайваньских ученых, открытые ими различия в химическом составе дерева можно воспроизвести, чтобы попытаться улучшить звук сегодняшних струнных. Критики этого исследования указывают на то, что его авторы проанализировали лишь химический состав дерева и не пытались изучить сам звук – например, вибрации, которые зависят в том числе от взаимодействия составляющих инструмента.