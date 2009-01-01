21 декабря, 12:58

Всемирный банк решил предоставить кредит в размере $800 млн на строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP). Об этом сообщает ТАСС.

Средства будут выделены в равных долях Турции и Азербайджану. Турецкая государственная компания Botas получит $400 млн на 24 года, такой же кредит получит азербайджанская сторона сроком на 30 лет. Льготный период по обоим займам составит пять лет.

Проект TANAP является частью Южного газового коридора, по которому предполагаются поставки газа из Азербайджана и Туркмении через Грузию в Турцию до границ Греции и Болгарии. Реализацию TANAP ведут Государственная нефтяная компания Азербайджана (ей принадлежит в проекте 58%), Botas (30%) и британская BP (12%).

Строительство TANAP было начато в марте 2015 года в Турции, ожидается, что поставки по нему начнутся в 2018 году. Начальная мощность трубопровода составит 16 млрд кубометров газа в год, из которых около 6 млрд кубометров будут поступать в Турцию, а остальной объем – в Европу. Ожидается, что позднее по TANAP будет перекачиваться до 31 млрд кубометров газа в год.