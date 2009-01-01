21 декабря, 13:02

Экстренная линия между Россией и США используется для разговоров лидеров двух стран регулярно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Любые переговоры президентов осуществляются по этой линии», – цитирует Пескова «Интерфакс».

Ранее телеканал NBC рассказал об октябрьском звонке Барака Обамы Владимиру Путину по экстренной линии связи.

По данным телеканала, президент США потребовал прекратить хакерские атаки, за которыми, как считают в Вашингтоне, стоит Москва и предупредил о последствиях вмешательства в американские выборы.

Как отмечал NBC, воспользовавшись «красной линией» Обама хотел подчеркнуть значимость предупреждений.

Телеканал уточнил, что «красная линия» – это не телефонная связь, в современном варианте она используется для отправки электронных сообщений. Линия предназначена для экстренных ситуаций, по данным NBC, администрация Обамы раньше не пользовалась ею.

В течение избирательной кампании в США серверы американских партий подвергались взломам, кроме того, сразу после выборов 8 ноября были атакованы американские аналитические центры. В Вашингтоне полагают, что за атаками стоят российские хакеры, связанные с правительством РФ, которое якобы преследовало цель повлиять на исход выборов в США.