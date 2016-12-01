21 декабря, 13:25

В грузовике, водитель которого въехал в толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине, обнаружили документы гражданина Туниса. Об этом сообщает Spiegel.

По данным издания, полиция разыскивает гражданина Туниса по имени Анис А., который родился в Татавине в 1992 году. Подозреваемый предположительно мог использовать вымышленные имена, считают в полиции.

https://twitter.com/BILD/status/811523347741868034

Как пишет немецкая газета Sueddeutsche Zeitung, он жил в Берлине и в Северном Рейн-Вестфалии, а также контактировал с сетью, возглавляемой известным в Германии исламистским проповедником Абу Валаой.

Грузовик въехал в толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине вечером 19 декабря. В результате происшествия погибли 12 человек, еще 48 получили ранения. Прокуратура Германии признала случившееся терактом.

Террористическая группировка «Исламское государство» заявила о своей причастности к организации теракта.

По подозрению в атаке полиция задержала 23-летнего пакистанца, однако позже правоохранители усомнились в том, что он действительно является водителем грузовика. Сам задержанный свою вину отрицал. Вечером 20 декабря полиция отпустила задержанного в связи с отсутствием улик.

По данным немецкой телекомпании RBB, утром 21 декабря полиция задержала еще одного подозреваемого в атаке, который потом также был отпущен на свободу.

В кабине грузовика полиция обнаружила следы борьбы, отмечает RBB. Как считают следователи, атаковавший толпу водитель грузовика получил ранение. В связи с этим правоохранительные органы провели обыски в больницах Берлина и Бранденбурга.