21 декабря, 13:14

Президент России Владимир Путин поручил до июля 2017 года ужесточить правила производства и продажи пищевой продукции, а также бытовой химии и парфюмерно-косметической продукции с содержанием спирта выше 25%. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

К середине следующего года правительство РФ также должно ужесточить розничную торговлю лекарствами, в которых содержится этиловый спирт, ввести обязательную маркировку спиртосодержащей продукции, выпускаемой и продаваемой в стране, и усилить ответственность за совершение правонарушений в этой области.

Кроме того, к апрелю 2017 года правительство должно разработать предложения об изменении действующих ставок акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию. С помощью такой меры власти рассчитывают снизить спрос на алкогольные суррогаты.

Решение ужесточить правила оборота продукции с содержанием спирта было принято после того, как в Иркутске произошло массовое отравление концентратом для ванн «Боярышник». По данным регионального Минздрава на 21 декабря, всего пострадали 107 человек, из которых 62 скончались; в больницах пока остаются 36 человек, еще девять были выписаны или самостоятельно покинули медицинские учреждения.

После массового отравления Следственный комитет РФ открыл дело о производстве, хранении и сбыте продукции, которая не отвечает нормам безопасности. В Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации, а также действует временный запрет на продажу непищевых спиртосодержащих жидкостей.