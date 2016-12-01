21 декабря, 13:48

Европейский суд в Люксембурге признал неоправданным требование британского закона к провайдерам хранить информацию о пользователях и их действиях. Постановление опубликовано на сайте суда.

Речь идет о массовом сборе информации и ее хранении по закону, который в Великобритании приняли в конце ноября.

Суд ЕС не называет недопустимым сбор данных сам по себе, но указывает, что он должен быть выборочным и использоваться, если речь идет о борьбе с серьезными преступлениями.

Власти, отмечает суд, должны гарантировать защиту от несанкционированного доступа к таким сведениям и обосновать использование подобных мер.

Британский же закон, полагает Европейский суд, превышает границы допустимого и не может считаться оправданным в демократическом обществе.

Правительство Великобритании намерено подать апелляцию со «здравыми аргументами», передает BBC News.

В Великобритании закон о сборе данных, который также дает дополнительные полномочия спецслужбам, назвали «хартией ищеек». Он должен вступить в силу в 2017 году.

Летом 2016 года в России Госдума приняла пакет «антитеррористических» законов, внесенных депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым.

В законах в том числе предусматривается обязанность операторов связи хранить данные о звонках и их содержании, провайдеров – трафик пользователей и предоставлять возможность его расшифровки.