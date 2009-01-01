21 декабря, 14:36

В России прошла первая сделка, в которой использовалась технология блокчейн (blockchain), с помощью которой работает виртуальная валюта биткоин. Совершили сделку S7 Airlines и Альфа-банк, сообщается в пресс-релизе авиакомпании.

В ходе транзакции S7 через Альфа-банк провела расчеты с одним из своих партнеров с использованием покрытого аккредитива. Название контрагента S7 и сумма совершенной сделки не раскрываются.

«Основные этапы сделки – открытие и исполнение аккредитива – были также оформлены в виде транзакции на основании смарт-контрактов в системе Ethereum и фиксировались в распределенном реестре (блокчейн). Запись в блокчейне содержит хэш (результат криптографического преобразования) следующей информации: идентификаторы сделки (ИНН заказчика и исполнителя, а также вид работ), а также ее коммерческие условия (сумма аккредитива, дата открытия и закрытия аккредитива). Таким образом, исполнитель, обладая всей необходимой информацией, может самостоятельно проверить статус аккредитива», – поясняется в сообщении перевозчика.

Как отметили участники сделки, в транзакции использовались сразу два отдельных смарт-контракта: для открытия и закрытия аккредитива. Такой подход позволяет снизить вероятность возникновения ошибок в коде, защитить интересы участников сделки и повысить ее прозрачность.

Первая в мире реальная торговая сделка с использованием блокчейна прошла в начале сентября, сообщало Reuters. Ирландская компания Ornua провела через банк Barclays аккредитив на $100 тысяч, подтверждающий экспорт партии масла и сыра в адрес Seychelles Trading Company. Благодаря блокчейну транзакция была совершена менее чем за четыре часа, тогда как обычно на нее уходит от семи до десяти дней.