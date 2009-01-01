21 декабря, 14:41

Сирийская «Армия освобождения» («Джаиш аль-Фатх») взяла на себя ответственность за убийство российского посла в Турции Андрея Карлова. Об этом сообщается в твиттере организации ESISC.

Как сказано в заявлении «Армии освобождения», убийство посла – это «кровная месть за Алеппо». Кроме того, в нем обещаны «новые атаки».

Карлов погиб в результате покушения, которое произошло 19 декабря на открытии выставки в Анкаре. В посла выстрелил молодой человек по имени Мевлют Мерт Алтынташ, впоследствии выяснилось, что он полицейский.

Как пишет Hurriyet, после попытки госпереворота в Турции в июле 2016 года, Алтынташ участвовал в обеспечении безопасности турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

В день переворота, по данным газеты, он отпросился со службы, по каким причинам, неизвестно. Ранее сообщалось, что Алтынташа уволили из полиции после мятежа.

«Джаиш аль-Фатх» – коалиция, в нее входят в том числе «Фронт ан-Нусра» и сирийское подразделение «Аль-Каиды».