21 декабря, 15:20

Минимальные расходы семей с одним ребенком в России достигают в среднем 70–80% зарплаты. Об этом сообщается в исследовании Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР).

Самые низкие показатели в Москве, в ней на еду, лекарства, ЖКХ и транспорт тратится от 28 до 37% зарплаты. Самый высокий показатель – в Алтайском крае, там на самое необходимое тратится 82–106% от зарплаты.

При этом в ситуации, когда в семье работает только один супруг, возможна нехватка денег на минимальные расходы, отмечается в исследовании. В большинстве семей супруги ищут дополнительные способы заработать или прибегают к натуральному хозяйству.

Аналитики отметили критическую ситуацию с пенсиями. Практически все деньги пенсионеров уходят на самые необходимые расходы, в результате чего пенсионеры не могут купить себе дорогостоящие лекарства, что приводит к ухудшению их здоровья в позднем возрасте. Большинство россиян не уходят с работы при достижении пенсионного возраста, узнали в ЦЭПР.

«Государство во многом сняло с себя социальные обязательства по защите пожилых людей, материнства и детства, переложив их на граждан», – пришли к выводу социологи.

Эксперты также подсчитали стоимость новогоднего стола. В него вошла курица, салаты, колбаса, сыр, хлеб, фрукты, шампанское и торт. Минимальная стоимость такого стола в крупных городах, например в Москве и Нижнем Новгороде, обойдется примерно в 1,5 тысячи. Новогодний стол обойдется дороже жителям сел, там цена в среднем составит 2,2 тысячи рублей.

Согласно данным Росстата, за девять месяцев 2016 года число россиян с доходом ниже прожиточного минимума увеличилось до 20,3 млн человек, а уровень бедности составлял 13,9%. Вице-премьер Ольга Голодец позднее заявила, что реальный уровень бедности в стране значительно выше статистического.