21 декабря, 15:17

Россия в долгосрочной перспективе может диверсифицировать экономику и избавиться от «голландской болезни», если цены на нефть будут находиться на уровне $50–70 за баррель. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил президент Сбербанка Герман Греф, передает «Прайм».

«У меня нет опасений или веры в то, что цена на нефть очень сильно вырастет. До $60 [за баррель] это реально, наверное, но это не тот уровень цен, который дал бы опять богатое и счастливое существование. <….> Да, будет тяжело, но я не вижу другого способа развить несырьевые сектора экономики», – отметил он.

Греф добавил, что если цены на нефть, например, подскочат до $120 за баррель, а курс доллара упадет до 35 рублей, «мы понимаем, что возвращаемся в ту же самую экономическую болезнь под названием “голландская болезнь”».

21 декабря котировки нефти Brent поднимались до $55,8 за баррель, а WTI – до $53,7 за баррель. Для сравнения, в январе 2016 года цены на нефть опускались до минимума за 12 лет: Brent стоила меньше $28 за баррель, WTI – меньше $29. На пике стоимости в середине 2014 года баррель Brent торговался на уровне примерно $116, баррель WTI – порядка $108.

«Голландской болезнью» называется негативный эффект, который оказывает на экономику той или иной страны увеличение добычи и экспорта сырья при одновременном снижении промышленного производства внутри государства. Такое название эффект получил после того, как в Голландии в 1950-х годах были открыты газовые месторождения, а наращивание экспорта топлива привело к разгону инфляции и росту безработицы.

В ноябре 2016 года эксперты ВШЭ отмечали, что российская экономика структурно деградирует, поскольку сырьевые сектора вышли на исторические максимумы при сохранении негативных либо ровных трендов в несырьевых секторах. Еще в 2013 году экономисты указывали, что «голландская болезнь» в России прогрессирует, так как обрабатывающая промышленность отстает от добывающей и сектора услуг.

В начале 2015 года министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что российская экономика излечилась от «голландской болезни».