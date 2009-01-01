21 декабря, 15:39

Убийство российского посла в Турции фактически является атакой на страну. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Владимир Путин решительно осудил произошедшую провокацию. Квалифицировал ее как теракт, как человеческую трагедию, поэтому для президента это была эмоционально очень тяжелая новость. Нападение на посла – фактически нападение на страну», – сказал он.

Российский президент Владимир Путин посмертно присвоил послу России Андрею Карлову, который был убит в Анкаре 19 декабря, звание Героя России.

Карлов был убит на открытии выставки «Россия глазами турок» в Галерее современного искусства в Анкаре. Нападавший был застрелен правоохранителями. Им оказался 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ, который ранее служил в турецкой полиции.

21 декабря Европейский центр стратегической разведки и безопасности сообщил, что ответственность за убийство Карлова взяла на себя сирийская исламистская коалиция «Армия освобождения» («Джаиш аль-Фатх»), в которую в ходят в том числе «Фронт ан-Нусра».