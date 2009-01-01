21 декабря, 15:59

Российский авиаперевозчик «Ямал» не получит разрешения на регулярные полеты в Таджикистан до окончания зимнего сезона 2016–2017. Об этом сообщил начальник управления гражданской авиации Министерства транспорта Таджикистана Юсуф Рахмон, передает «Интерфакс».

В заявлении Рахмона отмечается, что компания «Ямал» не имела права открывать продажу авиабилетов без получения эксплуатационного разрешения по маршруту Жуковский – Душанбе – Жуковский. Кроме того, Рахмон указал, что таджикская сторона пока не назначила по данному направлению второго авиаперевозчика «в целях соблюдения паритетности» (из российских компаний рейсы в Душанбе также выполняют «Уральские авиалинии»).

Ранее 21 декабря в российском Минтрансе сообщили, что с 22 декабря Россия может приостановить авиасообщение с Таджикистаном, если ранее достигнутые договоренности сторон будут нарушены. В министерстве подчеркнули, что «ни единого упоминания о “паритете” в соглашении о воздушном сообщении и последующих договоренностях между РФ и Таджикистаном нет», кроме того, по итогам переговоров в ноябре 2016 года таджикская сторона приняла назначения российских перевозчиков по направлениям Жуковский – Душанбе и Жуковский – Худжанд.

Источник ТАСС в Минтрансе Таджикистана утром 21 декабря говорил, что ведомство в ближайшее время разрешит «Ямалу» полеты в Душанбе из подмосковного аэропорта Жуковский.

Спор об условиях авиасообщения между Россией и Таджикистаном продолжается с ноября. Его причиной стал отказ таджикских властей согласовывать полеты российских компаний из Жуковского.