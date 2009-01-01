21 декабря, 16:07

Организация «Национальный совет по гомеопатии» проиграл суд против журнала «Вокруг света». Об этом рассказал главный редактор журнала Сергей Апресов в фейсбуке.

Иск к журналу был подан в октябре из-за статьи Аси Казанцевой «Растворенная магия», которая была опубликована в феврале 2016 года. В тексте сообщалось, что с помощью гомеопатии невозможно вылечить «хоть сколько-нибудь серьезные заболевания».

Организация требовала разместить на страницах журнала опровержение, так как статья «порочит метод гомеопатии, успешно применяемый во многих странах более 200 лет».

Клинические испытания проведенные ранее не выявили разницы между гомеопатическими препаратами и плацебо. ВОЗ предостерегает от применения гомеопатии при лечении серьезных болезней.