21 декабря, 17:00

Президент России Владимир Путин – «абсолютный либерал», а не консерватор, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Мир». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Вы знаете, недруги – в первую очередь за рубежом, но и некоторые недруги внутри России – они считают, что Путин, скорее, консерватор и такой государственник, которому чуждо слово “свобода”. Но Путин абсолютный либерал по своей натуре, и гораздо больший либерал, нежели назывные либералы, которые именуют себя оппозицией», – заявил Песков.

Президент проявляет либеральность в экономике, социальной политике и других сферах, пояснил пресс-секретарь.

Песков заявил, что не знает, будет ли Путин баллотироваться на пост президента на будущих выборах. Он также рассказал, что выборы президента 2018 года не стоят на повестке дня в Кремле из-за «каждодневной работы».

В 2014 году Путин подтвердил, что придерживается либеральных взглядов, а сам он «настоящий либерал». Ранее он назвал себя «самым большим националистом в России». При этом Путин напомнил, что национализм должен выстраиваться на благо народа.

В 2013 году Владимир Путин признал свою позицию консервативной, уточнив, что «смысл консерватизма не в том, что он препятствует движению вперед и вверх, а в том, что он препятствует движению назад и вниз».