В сентябре этого года президент США Барак Обама предупредил Владимира Путина о том, что предполагаемые попытки российских хакеров повлиять на выборы будут приравнены к вооруженной агрессии. Об этом на прошлой неделе рассказал журналистам Обама, отметив, что угроза сработала – атак больше не было.

Угроза была передана по прямой линии спецсвязи между президентами США и СССР, созданной в годы холодной войны на случай экстренных ситуаций и известной как «красный телефон», хотя на самом деле линия была не телефонной, а текстовой. В последние годы она применялась редко – Обама, по словам источников NBC в силовых структурах, воспользовался ею впервые.