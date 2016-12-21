21 декабря, 18:53

Бывшему главе «РусГидро» Евгению Доду изменили меру пресечения на домашний арест, сообщает «Интерфакс». До этого Дод находился в СИЗО по обвинению в мошенничестве.

Решение о домашнем аресте до 21 февраля 2017 года принял Басманный суд Москвы по ходатайству следствия.

Защита Дода просила при домашнем аресте разрешить допускать в квартиру, где он будет находиться, педагогов его дочери, двоих помощников и двоих уборщиков, добавляет «Интерфакс». Суд отклонил это ходатайство.

Сам Дод просил разрешить ему двухчасовые ежедневные прогулки, эту просьбу суд также не поддержал, уточняет Reuters.

На заседании прокурор сообщил, что экс-глава «РусГидро» полностью возместил компании ущерб в размере 198 млн рублей, передает «Прайм».

«Следователи провели дополнительную экспертизу и установили эту сумму ущерба. Сторона защиты ее оспаривает, но тем не менее для того, чтобы либерализовать меру пресечения подзащитного, было принято решение о том, чтобы выплатить», – сказал адвокат Дода Владислав Капканов, уточняет RNS.

Капланов уточнил, что в эту сумму входят премия Дода и вознаграждения членам совета директоров. В октябре «РусГидро» требовала взыскать с Дода 706 млн рублей, посчитав, как писало РБК, что эту сумму экс-глава компании перечислил правлению по итогам 2013 года.

Дода арестовали в июне, по версии следствия, он, будучи главой «РусГидро», в 2013 году выписал себе премию 353 млн рублей, завысив ее на 73 млн. В августе сообщалось, что Дод вернул компании 73 млн рублей.

Вместе с Додом арестовали бывшего главного бухгалтера «РусГидро» Дмитрия Финкеля. Суд 21 декабря также перевел его под домашний арест.