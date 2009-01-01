Аферу предположительно «русских хакеров», создавших сеть Methbot, специалисты обнаружившей их сеть компании White Ops назвали одной из крупнейших в истории рынка видеорекламы. По мнению расследователей, ежедневно создатели Methbot могли зарабатывать от $3 млн до $5 млн в день. Хакеры создавали сайты-копии крупнейших интернет-ресурсов – CNN, Facebook, The New York Times и многих других – и продавали на них видеорекламу, накручивая просмотры с помощью своей сети. Тем самым, по сути, они грабили как доверчивых рекламодателей, так и владельцев площадок, на которых должна была размещаться реклама.

Специалисты White Ops следили за группой с сентября 2015 года, но рассказать о ней публично решили только сейчас: сеть фальшивых сайтов «стала слишком большой». Называя ее создателей «русскими хакерами», White Ops не приводит никаких доказательств. Но среди возможных жертв мошенников оказалось больше десятка российских сайтов, включая «Яндекс» и несколько крупных СМИ, а накрутка показов могла осуществляться с IP-адресов «Магнитогорского металлургического комбината».

Republic выяснил, как создатели Methbot могут быть связаны с Россией, и поговорил с программистом, которого называют автором хакерской сети.