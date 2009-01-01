21 декабря, 18:27

Российская артиллерия как минимум 149 раз обстреляла украинскую территорию в 2014 году, об этом сообщается в докладе международной экспертно-журналистской группы Bellingcat.

При этом 137 обстрелов были совершены с территории России, уточняется в докладе. Эксперты обнаружили 550 следов исходящего огневого обстрела, из них 500 находится на территории России.

В общей сумме со стороны России были выпущены тысячи артиллерийских снарядов, заявили исследователи.

Эксперты для создания доклада проанализировали спутниковые снимки территории у границы России и Украины. Они искали места обстрелов и огневые позиции, от которых на земле оставались специфические следы. Также на некоторых снимках можно опознать оставшуюся военную технику, сообщили исследователи.

Военная техника считалась российской, если находилась на территории России или на территории, которая на момент снимка не находилась под контролем Украины.

Первая часть исследования была опубликована в феврале 2015 года. Тогда экспертам удалось обнаружить только несколько случаев обстрела.

Донецкая и Луганская республики провозгласили себя независимыми весной 2014 года. Правительство Украины возложило ответственность за конфликт на Россию, но Москва отрицает свою причастность.

@widget type=iframe width=700 height=700 src=https%3A%2F%2Frepublic.ru%2Fimages2%2Fiframe%2Fmap%2Fmap.html