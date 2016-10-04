Вмешательство государства в любую общественную проблему, как правило, открывает гонку лоббистов, и главная интрига, связанная с боярышниковой трагедией в Иркутской области, так и выглядит – если верх возьмут чиновники, то повысят акцизы на спиртосодержащую продукцию, а если алкогольные бизнесмены – то водка подешевеет до уровня настоек боярышника и жидкостей для ванн. Ни то ни другое, конечно, проблему не решит, но государство у нас и существует не для того, чтобы решать проблемы людей; любая проблема может быть интересна государству только с точки зрения открываемых ею денежных возможностей для ответственного за нее круга госслужащих. Если пожар, они заработают на пожаре, если наводнение – то на наводнении. Если «Боярышник», то на «Боярышнике», разницы нет.

Феномену аптечных боярышниковых лосьонов (средство для ванн – какая-то дополнительная уродливая производная от этих лосьонов) много лет. Пресса писала и об автоматах по продаже этих веществ, и о том, что их принято называть фанфуриками, и о том, что в беднейших регионах такие жидкости всерьез конкурируют с официальным алкоголем. Если бы какой-то идиот не влил в очередную партию метиловый спирт вместо этилового, новый элемент массовой алкогольной культуры так и существовал бы на обочине общественного внимания. В конце концов, живущее ныне поколение помнит и более экстремальные эксперименты с бытовой химией, заменявшей алкоголь в условиях его дефицита, и особенности алкогольного рынка первых постсоветских лет – на таком историческом фоне фабричные флакончики выглядят пусть не респектабельно, но и не слишком чудовищно. Да, национальная алкогольная культура может складываться и так, и лет через триста, когда Россия расцветет, иностранный турист приедет в Читу или Ангарск, зайдет в самый модный бар города и среди ярких этикеток виски, джина и горьких настоек увидит и скромный флакончик лосьона «Боярышник», незаменимого при приготовлении самых популярных коктейлей. Другое дело, что до этой прекрасной поры еще нужно дожить, пусть не нам, но хотя бы россиянам будущего. Но по их поводу уверенности как раз и нет – возможно ли вообще будущее у страны, которая пьет бытовую химию?