21 декабря, 19:23

Информация о формировании в Чечне батальонов для отправки в Сирию не соответствует действительности, заявил «Интерфаксу» глава республики Рамзан Кадыров.

«Авторы этих публикаций, видимо, не совсем представляют себе, как устроены правоохранительные органы РФ. Они имеют свою вертикаль и формирование каких-либо батальонов – это не функции органов исполнительной власти регионов России, – сказал Кадыров. – Все эти разговоры не соответствуют действительности, и об этом лучше всех знают те, кто пишет и тиражирует эти фальшивки».

Предположения, что в якобы формируемые батальоны набирают родственников тех, кто уехал в Сирию воевать на стороне террористов, глава республики назвал «больной фантазией тех, кто ее выдумал».

Ранее о стремлении властей республики рекрутировать чеченцев, чьи родственники уехали воевать на стороне ИГИЛ, писала «Новая газета». Она же сообщила о формируемых из сотрудников республиканского МВД двух спецбатальонах для отправки в Сирию.

По данным газеты, формирование подразделений идет несколько месяцев. На базе районных отделов МВД, сообщало издание, созданы спецроты, где солдаты ведут подготовку.

В начале декабря об отправке в Сирию чеченских контрактников сообщил «Дождь». «Известия» писали, что в арабскую республику планируют отправить военнослужащих батальонов Минобороны «Запад» и «Восток», которые дислоцированы в Чечне. Кадыров отвергал эти данные, по его словам, в Чечне нет таких батальонов.

Позднее «Росбалт» и «Кавказский узел» рассказали, что из-за утекших данных отправку солдат в Сирию отложили. Также «Кавказский узел» сообщил об увольнениях военных, которые отказались ехать в республику.