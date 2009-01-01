21 декабря, 19:58

Сирийская «Армия освобождения» («Джаиш аль-Фатх») и «Фронт ан-Нусра» отрицают причастность к убийству российского посла в Турции Андрея Карлова. Об этом сообщает SITE Intelligence Group.

Ранее в твиттере Европейского центра стратегической разведки и безопасности сообщалось, что убийство посла стало «кровной местью за Алеппо». Организация также якобы обещала «новые атаки».

Посол России Андрей Карлов погиб 19 декабря на открытии выставки в Анкаре. В него несколько раз выстрелил молодой человек по имени Мевлют Мерт Алтынташ, позднее выяснилось, что он бывший полицейский.

По данным Hurriyet, Алтынташ занимался защитой президента Турции Реджепа Эрдогана после попытки государственного переворота в июле 2016 года. В день мятежа Алтынташ якобы отпросился с работы, сославшись на болезнь.

Президент России Владимир Путин назвал убийство посла «подлым», а затем посмертно присвоил Карлову звание Героя России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что убийство было фактическим нападением на Россию.