21 декабря, 20:44

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что закон не позволит Алексею Навальному участвовать в выборах президента РФ в 2018 году. Об этом пишут «Ведомости».

«А он-то [Навальный] почему об этом думает? Пусть законы читает, он же юрист. А когда закон не позволяет, зачем людей-то вводить в заблуждение?» – сказал Володин журналистам.

Навальный имеет право участвовать в выборах, потому что президиум Верховного суда в ноябре отменил приговор по делу «Кировлеса». Оппозиционер также имеет условный срок по делу «Ив Роше», однако преступление средней тяжести не мешает выдвижению Навального в качестве кандидата на пост президента.

На замечание журналистов о том, что Навальный не получил нового приговора по делу «Кировлеса», спикер Госдумы ответил: «Я не готов трактовать в вашей трактовке».

Володин также намекнул на участие Владимира Путина в выборах 2018 года.

«Его признают во всем мире и поэтому надо все-таки думать в первую очередь о стране и понимать, что у нас есть такой кандидат и всем нам нужно его поддержать», – сказал спикер Госдумы.

О намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России в 2018 году Алексей Навальный объявил 13 декабря. В Кремле сообщили, что «никак» не относятся к его выдвижению.

16 декабря источник Bloomberg рассказал, что в Администрации президента положительно восприняли планы политика участвовать в выборах. По его словам, это «может помочь легитимизировать результаты» голосования. Однако позже собеседники «Дождя» сообщили, что в Кремле не рассматривают участие Навального в президентских выборах.