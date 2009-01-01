21 декабря, 21:04

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости разобраться с акцизами на алкоголь, так как поблажки в этой сфере приводят к массовой гибели людей. Его слова передает ТАСС.

Глава государства отметил, что акцизы на спиртосодержащую продукцию были занижены, потому что «это связано якобы с отдельными отраслями промышленности, с медициной».

«На самом деле мы видим, к чему приводят такие поблажки: десятками люди мрут как мухи», – заявил он.

Путин подчеркнул, что необходимо повышать сборы на алкоголь, чтобы не было флакончиков «по три копейки».

«Если это нужно фармацевтической промышленности использовать, или в косметике – ну, ничего, значит, будет дороже косметика в конце концов, но жизнь людей дороже», – сказал президент.

Ранее Путин поручил ужесточить правила производства и продажи пищевой продукции, бытовой химии и парфюмерно-косметической продукции с содержанием спирта выше 25%.

Такое решение было принято после того, как в Иркутске произошло массовое отравление концентратом для ванн «Боярышник». По последним данным, в городе погибли 62 человека, в больницах находятся около 40. В Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации, действует временный запрет на продажу непищевых спиртосодержащих жидкостей.