21 декабря, 23:11

Минтранс сообщил о приостановке авиасообщения между Россией и Таджикистаном с 22 декабря, передает ТАСС.

Ранее 21 декабря в российском Минтрансе заявили, что Москва может приостановить авиасообщение с Таджикистаном, если достигнутые договоренности сторон о полетах из Жуковского будут нарушены. Это связано с тем, что российский авиаперевозчик «Ямал» не получил разрешение на регулярные полеты в Душанбе.

В Министерстве транспорта Таджикистана считают, что работа на маршруте второй российской компании (помимо «Уральских авиалиний») нарушает паритет между странами. Россия заявляет, что «ни единого упоминания о “паритете” в соглашении о воздушном сообщении и последующих договоренностях» между двумя странами нет.

Спор об условиях авиасообщения между Россией и Таджикистаном продолжается с ноября 2016. Его причиной стал отказ таджикских властей согласовывать полеты российских компаний из Жуковского.