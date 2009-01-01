После резкого падения курса рубля в конце 2014 года каждый год в декабре россияне ждут, не повторится ли обвал. Пока рубль, наоборот, дорожает. Но экономист Яков Миркин, предсказавший девальвацию еще в начале 2014 года, 21 декабря предупредил, что новое падение рубля неизбежно и сейчас. Republic попросил Миркина рассказать о своих опасениях подробнее.

В декабре рубль резко укрепился к доллару и евро, побив максимумы последних полутора лет. И это при падающей экономике и сжимающемся бюджете.

С бессильной злобой мы наблюдаем, как готовится четвертая взрывная девальвация рубля, в точности повторяющая сценарии предыдущих – 1998, 2009, 2014 годов. Стабилизация рубля при очень высоком проценте в рублях вызывает огромный приток спекулятивных денег нерезидентов, из-за рубежа, в операции «кэрри трейд». Грубо говоря, доллары или евро вкладываются в рубли под высокий процент (или в рост на рынке акций), а стабильный или даже укрепляющийся рубль дает возможность вывести их через некоторое время обратно, обратить рубли назад в доллары или евро, получив очень высокую, по мировым меркам, валютную прибыль.

Это стандартный механизм подготовки будущего валютного, финансового кризиса в России (и не только), который уже сработал три раза и, видимо, может сработать четвертый.