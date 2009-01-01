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Россия не будет приостанавливать авиасообщение с Таджикистаном. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление Минтранса.

В ведомстве сообщают, что рейсы компании «Ямал» из подмосковного Жуковского в Душанбе и Худжант согласованы.

«Мы получили разрешение от авиационных властей Таджикистана на совершении чартера в Душанбе из Жуковского. На данном рейсе полетят пассажиры, которые почти двое суток ждут вылета в Таджикистан», – рассказал ТАСС коммерческий директор перевозчика Андрей Дубров.

Ранее 21 декабря Минтранс объявило о приостановке авиасообщения между двумя странами. Причиной этого стал отказ властей Таджикистана выдать российской компании «Ямал» разрешение на регулярные рейсы в Душанбе. Россия сочла это нарушением ранее достигнутых договоренностей о полетах из Жуковского.

В Минтрансе Таджикистана настаивают, что работа на маршруте второго российского авиаперевозчика (помимо «Уральских авиалиний») нарушает паритет между странами. Однако Россия заявляет, что «ни единого упоминания о “паритете” в соглашении о воздушном сообщении и последующих договоренностях» между двумя странами нет.

Спор об условиях авиасообщения между Россией и Таджикистаном начался в ноябре 2016. Поводом стало нежелание Душанбе согласовывать полеты российских компаний из аэропорта Жуковский.