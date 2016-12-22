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Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) намерена создать единую торговую площадку для круглогодичных распродаж. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление президента организации Алексея Федорова.

Крупнейшее объединение российских онлайн-ритейлеров, в которое входят «Юлмарт», Ozon, Otto Group, Lamoda, «М.Видео», KupVip и другие, собирается организовать постоянные распродажи на портале Onedaysale.ru. По мнению Федорова, это позволит компаниям сбывать складские остатки в удобное для них время.

Члены АКИТ и российские производители получат бесплатный доступ к площадке, остальные смогут купить абонентскую плату. Федоров подчеркнул, что ассоциация не собирается зарабатывать на этом проекте.

«В качестве выгоды для себя АКИТ ожидает рост количества членов и поддержку существующих участников ассоциации», – объясняет он.

Площадка начнет работать в начале 2017 года. Первой распродажей на ней станет киберпонедельник 30 января. Ожидается, что за первый год работы к проекту присоединятся более 1000 интернет-магазинов, а трафик покупателей в дни главных распродаж превысит 1 млн пользователей в день.