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Комиссия ООН не смогла назвать виновных в атаке на гуманитарный конвой в пригороде Алеппо в сентябре 2016 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление организации.

Комиссия выяснила, что удар был нанесен с воздуха. В докладе подчеркивается, что возможность провести подобную атаку была только у правительственной армии Сирии, сил России или коалиции под лидерством США. Однако вероятность того, что в обстреле виноват Вашингтон, оценивается как «очень низкая».

Ранее комиссия ООН объявила о завершении расследования атаки на конвой в пригороде Алеппо. Доклад был передан на изучение генсеку организации Пан Ги Муну.

19 сентября гуманитарный конвой ООН и сирийского общества «Красный полумесяц» был обстрелян на востоке Алеппо. В результате атаки погибли более 20 человек, около 100 тонн продовольствия и медикаментов было уничтожено.

США обвинили в обстреле Россию, в МИДе все обвинения отвергли. Москва указала на отсутствие доказательств у Вашингтона. Позже в Минобороны рассказали про сопровождающий конвой миномет, который предположительно принадлежал террористам.

Для упрощения расследования военных преступлений ООН также готовится создать независимую группу, которая будет собирать и сохранять факты нарушения человеческих прав в Сирии.