05:14

«Лукойл» в 2017 году может получить новую площадь на шельфе Балтийского моря, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли.

Нефтяная компания попросила правительство провести аукцион на право пользования федеральным участком «Надежда».

По данным издания, участники подобного аукциона должны иметь регистрацию в Калининградской области, а также опыт разработки месторождений в регионе. Если правительство организует торги, то «Лукойл» станет единственной частной нефтяной компанией, которая удовлетворяет этим требованиям.

У «Лукойла» уже есть лицензии на разработку пяти месторождений на шельфе Балтийского моря. Однако в 2008 году в законодательство были внесены изменения, которые позволяют работать на шельфе только госкомпаниям.

«Вопрос в юридических интерпретациях, но в целом это, конечно, атака на исключительное положение госкомпаний на шельфе», – отметил источник «Коммерсанта».

В глава компании Вагит Алекперов полагает, что «Лукойл» сможет получить участок по решению правительства.