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Количество жертв отравления концентратом для ванн в Иркутске превысило 70 человек. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Всего от отравления пострадали 117 человек, из них к настоящему времени скончался 71. В медучреждениях погибли 40, и 31 труп был доставлен в бюро судебно-медицинской экспертизы с места жительства», – заявили в региональном Минздраве.

Еще 36 человек сейчас остаются в больницах, пятеро были выписаны, еще пятеро покинули медучреждения самостоятельно.

Массовое отравление концентратом для ванн «Боярышник» началось 17 декабря. Следственный комитет РФ открыл дело о производстве, хранении и сбыте продукции, которая не отвечает нормам безопасности. В Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации, а также действует временный запрет на продажу непищевых спиртосодержащих жидкостей.

После случившегося президент РФ Владимир Путин поручил ужесточить правила производства и продажи пищевой продукции, бытовой химии и парфюмерно-косметической продукции с содержанием спирта выше 25%. Он также потребовал повысить сборы на спиртосодержащую продукцию, чтобы исключить ее продажу «по три копейки».