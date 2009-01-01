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Группировка Fancy Bear может быть причастна ко взлому мобильного приложения, которое используется украинской армией для повышения точности стрельбы артиллерии. Об этом говорится в докладе аналитической группы CrowdStrike.

Как отмечается в докладе, с конца 2014 года на украинских военных форумах распространялось приложение для упрощения расчетов при ведении огня из гаубиц Д-30. Приложение было разработано офицером Ярославом Шерстюком и скачано около девяти тысяч раз.

Хакеры из Fancy Bear внедрили в приложение модуль X-Agent, который мог получить доступ к данным GPS и вычислить позиции артиллеристов. Как подчеркивают эксперты CrowdStrike, за время конфликта в Донбассе украинская армия потеряла 80% гаубиц Д-30, в то время как среди других видов техники потери составили около 50%.

Группировка Fancy Bear ранее обвинялась во взломе серверов Демократической партии в ходе президентской кампании в США. В Вашингтоне считают, что хакеры могли действовать по заданию российских властей. Москва все обвинения отрицает.