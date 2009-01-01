10:57

Турецкие власти отпустили задержанных ранее родственников убийцы российского посла Андрея Карлова. Об этом сообщает Reuters.

Как пишет Hurriyet, они были отпущены по указанию прокуратуры. На допросе они заявили, что ничего не знали об убийстве.

Посол России Андрей Карлов был убит вечером 19 декабря на открытии выставки «Россия глазами турок» в Галерее современного искусства в Анкаре. Нападавшего застрелили правоохранители. Им оказался 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ, который ранее проходил службу в турецкой полиции.

После убийства турецкие родственники задержали родственников Алтынаша, в том числе его родителей и сводную сестру. Ранее сообщалось о задержании пяти человек, однако Hurriyet уточняет, что спецслужбы задержали шестерых родственников убийцы.

Президент России Владимир Путин назвал убийство Карлова «подлым». 21 декабря ему было посмертно присвоено звание Героя России. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что убийство российского посла является «фактически нападением» на Россию.