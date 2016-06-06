11:07

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере, к которому, как подозревают следователи, причастны руководители сети московских ресторанов «Корчма Тарас Бульба». Об этом сообщается в пресс-релизе СК.

По версии СК, неустановленные лица из числа топ-менеджеров ООО «Престиж» (входит в сеть «Корчма Тарас Бульба») умышленно не отразили в налоговых декларациях действительные суммы доходов. В результате в бюджет РФ не поступили налоги на сумму более 112 млн рублей.

В рамках расследования были проведены обыски в 18 ресторанах сети, а также в офисах и квартирах руководителей, изъяты денежные средства и компьютеры. В СК отметили, что сейчас следователи изучают финансовую отчетность сети и другие документы.

В июне 2016 года газета «Ведомости» писала, что компаниям, входящим в сеть «Корчма Тарас Бульба», были доначислены налоги и пени на сумму свыше 1 млрд рублей по итогам работы в 2011–2013 годах. В результате проверки, проведенной оперативниками ГУ МВД по Москве в августе 2014 года, выяснилось, что рестораторы скрывали реальную выручку.

Сеть ресторанов украинской кухни «Корчма Тарас Бульба» была создана в 1999 году бизнесменом Юрием Белойваном. В сеть входит 18 ресторанов в Москве, один в Киеве и один в Нью-Йорке.