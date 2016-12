Начиная примерно с середины XX века, диетологи рекомендовали опасаться жирной пищи – именно в насыщенном жире всем виделся корень зла для здоровья человека. Но через несколько десятилетий проблема ожирения так и не была решена, напротив, – им страдают все больше людей. Тогда ученые обнаружили, что дело вовсе не в жирах, а в углеводах, то есть в сахаре.

За то время, пока внимание людей было приковано к жирам, сахарная индустрия успела развернуться во всей красе и «подсадить» на свою продукцию все человечество. Шоколадные батончики, газировка, конфеты, кукурузные хлопья на завтрак и прочие привычные нам сладости внезапно оказались не просто вредными, а чуть ли не смертельными (зависит, от объема потребления, разумеется). Некоторые страны всерьез берутся за ограничение потребления добавленного сахара: вводят налоги для производителей сладких напитков, убирают их из школьного рациона, выпускают рекомендации по ограничению употребления сахара в день.

Все это наносит удар по сахарной индустрии, и, безусловно, ей это не нравится. За последние 20 лет потребление сладких напитков среди американцев снизилось на четверть, упав до уровня середины 1980-х годов (хотя объемы потребления по-прежнему считаются интенсивными). Сахарное лобби уже не раз уличали в том, что оно проплачивает научные исследования по поводу вреда сахара на здоровье и влияет на результат. Последний скандал по этому поводу начался на этой неделе, после того, как 19 декабря в журнале Annals of Internal Medicine была опубликована научная статья под названием «The Scientific Basis of Guideline Recommendations on Sugar Intake: A Systematic Review» («Научная основа рекомендаций по употреблению сахара: систематический обзор»).