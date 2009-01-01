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Выдвинуться на пост президента России может любой гражданин страны, соответствующий требованиям, прописанным в Конституции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вопрос о законности участия в президентских выборах оппозиционера Алексея Навального, передает «Дождь».

«В Конституции у нас прописан перечень критериев, которым должны соответствовать граждане России, чтобы выдвигаться в президенты. Любой гражданин, если он соответствует критериям, это его право выдвигаться в президенты», – сказал Песков.

Ранее, 21 декабря, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что закон не позволяет Навальному участвовать в президентских выборах в 2018 году.

О своем намерении принять участие в президентских выборах Навальный объявил 13 декабря. В Кремле заявили, что «никак» не относятся к выдвижению оппозиционера.

Право участвовать в выборах президента он получил после того, как Верховный суд в ноябре отменил приговор по делу «Кировлеса». Оппозиционер также получил условный срок по делу «Ив Роше», однако, так как он был осужден за преступление средней тяжести, ограничений на участие в выборах это не накладывает.

16 декабря источник Bloomberg рассказал, что в Кремле положительно отнеслись к решению Навального принять участие в выборах президента, пояснив, что его выдвижение «может помочь легитимизировать результаты» выборов.

Источник Republic в Кремле опроверг информацию о том, что в Администрации президента ведется дискуссия по поводу выдвижения Навального. Он отметил, что «еще нужно дождаться решения суда».