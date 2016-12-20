12:30

Один из менеджеров Google подал иск к компании, обвинив ее в организации слежки за персоналом и нарушении трудового законодательства Калифорнии. Об этом сообщается на сайте The Information.

Истец, имя которого не раскрывается, утверждает, что Google поощряет доносы сотрудников друг на друга и организовала «шпионскую программу» Stopleaks, которая предотвращает утечки компрометирующих компанию данных в прессу и государственные органы. В иске также говорится, что Google запрещает своим работникам делиться подобной информацией даже с юристами организации, а также, например, «писать романы о деятельности компаний в Кремниевой долине» без одобрения черновиков со стороны Google.

Официальный представитель Google назвал обвинения, выдвинутые истцом, безосновательными, передает Reuters. В компании подчеркнули, что внутренняя политика организации направлена на защиту бизнес-процессов и связанной с ними информации и вовсе не запрещает персоналу обсуждать условия работы. Тем не менее, как подсчитало издание The Verge, если суд признает вину Google, максимальный штраф, который может грозить компании, составит $3,8 млрд.