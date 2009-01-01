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В Минздраве высказались против повышения акцизов на спиртосодержащие медицинские вещества. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я против увеличения акцизов. Это очень сложный вопрос. Спиртосодержащие – валериана, пустырник. Наши бабушки что будут делать, если акцизы повысят? Это увеличение стоимости», – сказала замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева.

В качестве альтернативы Яковлева предложила подумать над введением ограничения продажи большого количества такой продукции в одни руки.

Ранее источники «Интерфакса» в Минэкономразвития также сочли излишним введение акциза на спирт, закупаемый для производства парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии. По мнению ведомства, уже существует достаточное количество инструментов для контроля над оборотом спирта.

Президент РФ Владимир Путин после массового отравления настойкой «Боярышника» в Иркутской области поручил ужесточить правила производства и продажи пищевой продукции, бытовой химии и парфюмерно-косметической продукции с содержанием спирта выше 25%. Он также потребовал повысить сборы на спиртосодержащую продукцию, чтобы исключить ее продажу «по три копейки».

По последним данным, после употребления «Боярышника» в Иркутской области погибли 72 человека.