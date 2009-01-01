13:05

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал об антироссийской направленности учений, которые проводит НАТО. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В Вооруженных силах Великобритании для обозначения противника на полигоне Солсбериплейн начали использовать танки российского производства и военную форму российской армии. Последний раз такой метод обучения войск применяла фашистская Германия в годы Великой Отечественной войны», – заявил Шойгу.

При этом глава Минобороны отметил, что все военные учения иностранных государств «не остались без внимания».

Президент России Владимир Путин в ноябре предупредил, что объекты НАТО, которые угрожают России, станут целями для ракетных ударов. Москву беспокоит расширение НАТО, так как главную роль при принятии решения в альянсе играет Вашингтон, а остальные страны не могут сопротивляться его давлению, пояснил Путин.

С 2016 года НАТО официально придерживается стратегии сдерживания России. Для этого альянс в 2017 году разместит четыре батальона американских и западноевропейских военных в Польше и Прибалтике.