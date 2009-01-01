13:17

В Госдуме предложили приравнять «осквернение» произведений искусства, а также срывы выставок и спектаклей к административным правонарушениям. Соответствующий законопроект опубликован на сайте Госдумы.

В документе предлагается дополнить КоАП статьями 20.35 (публичное осквернение публично демонстрируемых произведений) и 20.36 (воспрепятствование публичной демонстрации произведения во время проведения театрально- зрелищного, культурно-просветительного или зрелищно-развлекательного мероприятия, публичному показу фильма).

Наказание по обеим статьям, согласно законопроекту, представляет собой штраф в размере до 50 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 120 часов.

Соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты от «Единой России», среди которых, в частности, указаны Станислав Говорухин, Иосиф Кобзон, Марат Сафин и Сергей Боярский.

В пояснительной записке к законопроекту авторы инициативы в качестве примеров срыва выставок приводят, в частности, инциденты на выставке фотографий Джока Стерджеса «Без смущения» Центре фотографии имени братьев Люмьер и на выставке «Скульптуры, которых мы не видим» в Манеже.

Как отмечают авторы законопроекта, ответственные за срыв выставок совершили «явно противоправные действия», но в большинстве случаев не были привлечены к ответственности, так как в их действиях не обнаружили состава преступления или правонарушения.

«Напротив, участники агрессивных действий в отношении произведений искусства бравировали совершенными поступками, действиями, которые являются в обычном понимании вандализмом», – считают авторы законопроекта.

О необходимости ввести наказание за «хулиганские» срывы выставок и спектаклей в начале декабря заявил президент России Владимир Путин. Как подчеркнул глава государства, «любые хулиганские выходки, попытки сорвать спектакль, выставку, абсолютно недопустимы и должны пресекаться по всей строгости закона».