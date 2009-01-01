13:23

Федеральное агентство по специальному строительству (Спецстрой) будет упразднено, вместо него в состав армии будут включены восемь ФГУП. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Особое внимание было уделено преодолению причин, связанных со срывами сроков строительства и ввода в эксплуатацию специальных объектов. <…> Для этого проводится серьезная реформа военно-строительного комплекса. Спецстрой России упраздняется, а в состав Вооруженных cил включаются восемь федеральных государственных унитарных предприятий, которые выполняют задачи строительства только специальных объектов министерства обороны», – заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Министр отметил, что такая мера позволит исключить промежуточные звенья при реализации госконтрактов по строительству.

О том, что принято решение об упразднении Минстроя, в конце ноября сообщала газета «Коммерсантъ». Издание отмечало, что ликвидировать Спецстрой решили после его неудавшейся реформы, которая проводилась из-за многократных претензий к срокам выполнения работ подведомственных ему структур.

В ноябре 2015 года, когда был перенесен первый запуск с космодрома Восточный, строительство которого курировал Спецстрой, работой агентства заинтересовался вице-премьер Дмитрий Рогозин. Он, в частности, поручил военным и строителям предоставить информацию о субподрядчиках и критериях их отбора. В итоге на Восточном выявили более 250 компаний, многие из которых не обладали ни нужными компетенциями, ни оборудованием, ни специалистами.