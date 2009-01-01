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В московском офисе ювелирной компании «Адамас» 22 декабря проходят обыски и выемка документов. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным источников ТАСС, обыски ведутся на ювелирном заводе «Адамас» на северо-востоке Москвы. При этом следственные действия могут быть связаны с расследованием дела о неуплате налогов.

Официально о проведении обысков в «Адамасе» не сообщалось. В самой ювелирной компании пока не прокомментировали ситуацию.

В октябре 2015 года сообщалось, что столичное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Адамас-ювелирторг» (входит в холдинг «Адамас») Артура Асташина. Его заподозрили в неуплате налогов на 400 млн рублей.

«Адамас» была основана в 1993 году и сейчас, по собственным данным, является крупнейшим российским производителем ювелирных изделий. Сеть магазинов компании объединяет свыше 250 магазинов, продукция «Адамас» экспортируется более чем в 20 стран мира.

19 декабря СК РФ сообщил, что возбудил уголовное дело в связи с уклонением от уплаты налогов, в котором подозревается руководство ювелирной компании «Яшма». Сумма,о которой идет речь, превышает 7 млрд рублей.