14:18

Арбитражный суд Москвы объяснил, почему решил уменьшить сумму компенсации «Роснефти» от РБК по делу о защите деловой репутации. Решение опубликовано на сайте суда.

Суд отказался принять предоставленный «Роснефтью» расчет Центра профессиональной оценки, который оценил ущерб в 3,179 млрд рублей, так как у документа не было автора. По этой причине суд постановил, что «Роснефть» не смогла доказать факт утраты доверия к компании.

Сумму снизили до 390 тысяч рублей из расчета, что по 30 тысяч рублей заплатят три автора материала, а еще 300 тысяч рублей – учредитель РБК. Компенсация, таким образом, снизилась в 8 тысяч раз.

«Роснефть» выиграла суд о защите деловой репутации против РБК в начале декабря. Нефтяная компания требовала от издания более 3,1 млрд рублей за статью «Сечин попросил правительство защитить “Роснефть” от BP».

В статье сообщалось, что глава компании Игорь Сечин попросил правительство не дать британской BP приобрести контрольный пакет акций «Роснефти» при ее приватизации.

Изначально представители «Роснефти» требовали только опровержения статьи, сам иск был подан в апреле.