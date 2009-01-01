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Россия сейчас сильнее любого потенциального агрессора. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны, передает «Интерфакс». О каких агрессорах может идти речь, глава государства не уточнил.

«В то же время я хотел бы обратить внимание на то, что если мы позволим себе хотя бы на минуту расслабиться, допустить хотя бы один существенный сбой в модернизации армии и флота, в подготовке войск, ситуация может очень быстро измениться с учетом скорости происходящих в мире событий», – подчеркнул он.

По словам Путина, военному ведомству еще «много предстоит сделать». Он указал, что нужно укреплять ядерную триаду, а также совершенствовать системы разведки и связи в Воздушно-космических и Сухопутных войсках.

В то же время президент России назвал результативными четыре прошедшие в 2016 году внезапные проверки боеготовности войск, сообщает ТАСС. Как отметил Путин, «они подтвердили, что части и подразделения могут оперативно перебрасываться на большие расстояния и в короткие сроки создавать группировки на стратегических направлениях».

В начале декабря эксперты Bloomberg назвали внешнюю политику Путина одной из самых опасных угроз для стабильности в мире в 2017 году. В свою очередь, Совет по международным отношениям США счел возможный конфликт России и НАТО главной угрозой следующего года.