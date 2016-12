15:36

Google получает выгоду от отрицания Холокоста (массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны). Об этом заявил директор по маркетингу Музея Бремана в Атланте (штат Джорджия) Дэвид Шендович, пишет газета Guardian.

По словам Шендовича, хотя Google не получает деньги напрямую от тех, кто отрицает Холокост, музеи и другие организации вынуждены платить поисковику за то, чтобы в его выдаче по запросу «был ли Холокост» не лидировал сайт неонацистской организации.

«Им просто приходится. Нашему музею точно приходится. Мы платим им по $2 за клик», – рассказал Шендович.

Как указывает Guardian, речь идет о плате, которую музей вносит за использование рекламного сервиса Google – AdWords. С его помощью музей может продвинуть свой сайт в выдаче.

Вопрос о результатах поиска Google относительно Холокоста попал в поле зрения СМИ в середине декабря. Guardian обратила внимание на то, что по итогам запроса первым в выдаче появляется сайт, на котором приводятся причины, по которым Холокоста на самом деле не происходило.

В Google 20 декабря сообщили, что поменяли алгоритм выдачи. Однако 22 декабря на запрос «did the Holocaust happen» поисковик по-прежнему выдавал первым страницу «Top 10 reasons why the holocaust didn't happen» («10 причин, почему Холокоста не было»).