15:36

Басманный суд Москвы признал бывшего главу Роспечати Бориса Миронова виновным в призывах к экстремизму. Об этом сообщает «Интерфакс».

Миронова приговорили к штрафу в размере 100 тысяч рублей.

Уголовное дело в отношении Миронова было возбуждено после того, как Замоскворецкий суд в 2014 году признал экстремистскими его книги «Русские. Последний рубеж» и «Битва с игом иудейским».

Лингвистическая экспертиза установила, что в книге «Битва с игом иудейским» содержится «призыв к вооруженному восстанию, к дискриминационным действиям по отношению к евреям, к совершению насильственных действий по отношению к евреям и иудеям».

На данный момент в Федеральный список экстремистских материалов включены шесть книг Миронова, вышедших в издательстве «Алгоритм».

Борис Миронов возглавлял Комитет РФ по печати в период с декабря 1993 по сентябрь 1994 года. В 2008 году новосибирский суд признал его виновным по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды) за антисемитские высказывания, однако он был освобожден от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности по делу.