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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении генерального директора ООО «Столичный ювелирный завод» (входит в группу «Адамас»). Как сообщается в пресс-релизе СК, речь идет о сумме, превышающей 5 млрд рублей. Имя гендиректора не раскрывается.

Как считают следователи, в 2012–2014 годах подозреваемый организовал преступную схему, создав фиктивный документооборот с более чем 50-ю фирмами-«однодневками». В результате ювелирная компания смогла получать драгоценные металлы, не уплачивая налог на добавленную стоимость и якобы приобретая ювелирные изделия у фиктивных организаций.

Ранее 22 декабря стало известно, что в офисе и на заводе «Адамас» прошли обыски и выемки документов. В пресс-службе СК сообщили «Интерфаксу», что следственные действия проводились в рамках уголовного дела против гендиректора «Столичного ювелирного завода».

В октябре 2015 года также сообщалось, что московское управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело в отношении гендиректора ООО «Адамас-ювелирторг» (также является частью холдинга «Адамас») Артура Асташина. Его заподозрили в неуплате налогов на 400 млн рублей.

«Адамас», по собственным данным, является крупнейшим в России производителем ювелирных изделий. В сеть магазинов компании входят свыше 250 торговых точек.