Девятнадцатого декабря Republic провел очередную встречу с подписчиками из цикла Republic Talk. О том, есть ли жизнь в эмиграции, рассказывал Михаил Иванов, сооснователь издательства «Манн, Иванов и Фербер». Три года назад он продал свою долю в этом бизнесе, поучаствовал в американской лотерее Green Card и выиграл. Вместе с семьей Михаил переехал в Америку и живет теперь в штате Колорадо. О том, почему успешный предприниматель принял такое решение, верный ли это был шаг и насколько тяжело найти себя на новом месте, Иванов рассказал подписчикам Republic (дискуссию вел издатель Максим Кашулинский).

– Почему вы решились на переезд, ведь дела у вас и здесь шли хорошо? Что случилось?

– С материальной точки зрения все действительно было неплохо. Я создал издательство «Манн, Иванов и Фербер» и девять лет им руководил. За это время мы росли, стали большими, компания чувствовала себя достаточно хорошо. Но сначала я поучаствовал в лотерее Green Card (ежегодно правительство США выделяет 55 тысяч иммиграционных виз, которые впоследствии разыгрываются среди участников лотереи. – Republic), потом выиграл ее и в конце концов, посоветовавшись с супругой, решил, что это хороший шанс пожить в другой стране. Было понятно, что с бизнесом здесь при этом придется расстаться – ты не можешь, находясь за девять или десять часовых поясов, управлять растущей компанией. Выход из бизнеса был серьезным решением для нас.

Когда я только начинал строить бизнес, я всегда думал о том, что у него должно быть несколько характеристик. С одной стороны, у него должна быть стоимость, а с другой стороны, у него должна быть ликвидность. Это значит, что твой бизнес должен быть потенциально кому-то интересен так, чтобы ты мог его продать. История моего выхода из бизнеса была довольно интересной. Я заранее знал, что мы уедем. Наша компания в тот момент была прибыльной (остается такой и сейчас), с прозрачной отчетностью, с хорошим менеджментом. Я встречался с десятком инвестиционных банков, мы обсуждали покупку этого бизнеса, но в реальности покупать никто был не готов. В конечном счете мою долю выкупил другой акционер – издательство «Эксмо». Мы закрыли сделку буквально за день до того, как был взят Крым. После того как это произошло, все, абсолютно все сделки были заморожены на неопределенное время. Нам просто очень повезло, что мы успели продать.